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Кім Чен Ин пригрозив ядерною зброєю, якщо хтось нападе на Північну Корею

Влад Дідусь
4 жовтня, 2024 п'ятниця
01:00
Світ Кім Чен Ин

У пʼятницю, 4 жовтня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин Кім Чен Ин запевнив, що готовий використати ядерну зброю для захисту

Зміст

Про це Reuters повідомляє з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

Кім Чен Ин говорить про дії, якщо хтось "спробує застосувати силу для посягання на суверенітет КНДР".

За словами диктатора з Північної Кореї, він готовий без вагань застосувати всі наявні наступальні сили, зокрема і ядерну зброю.

Ситуація на Далекому Сході

23 вересня до Південної Кореї прибув ударний атомний підводний човен ВМС США "Вермонт". Він озброєний крилатими ракетами "Томагавк".

У відповідь заступник міністра оборони КНДР Кім Кан Ір заявив, що Північна Корея обурена розміщенням стратегічних засобів ядерного стримування США у сусідній Південній Кореї.

1 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йол попередив, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо спробує застосувати ядерну зброю, натякнувши на "рішучу і приголомшливу" відповідь з боку альянсу Південної Кореї і США.

Теги:
КНДР
ядерна зброя
Кім Чен Ин
Далекий Схід
ядерна небезпека
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