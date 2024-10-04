Кім Чен Ин пригрозив ядерною зброєю, якщо хтось нападе на Північну Корею
У пʼятницю, 4 жовтня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин Кім Чен Ин запевнив, що готовий використати ядерну зброю для захисту
Про це Reuters повідомляє з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.
Кім Чен Ин говорить про дії, якщо хтось "спробує застосувати силу для посягання на суверенітет КНДР".
За словами диктатора з Північної Кореї, він готовий без вагань застосувати всі наявні наступальні сили, зокрема і ядерну зброю.
Ситуація на Далекому Сході
23 вересня до Південної Кореї прибув ударний атомний підводний човен ВМС США "Вермонт". Він озброєний крилатими ракетами "Томагавк".
У відповідь заступник міністра оборони КНДР Кім Кан Ір заявив, що Північна Корея обурена розміщенням стратегічних засобів ядерного стримування США у сусідній Південній Кореї.
1 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йол попередив, що Північна Корея зіткнеться з кінцем свого режиму, якщо спробує застосувати ядерну зброю, натякнувши на "рішучу і приголомшливу" відповідь з боку альянсу Південної Кореї і США.
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