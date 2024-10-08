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У міноборони Південної Кореї попередили, що КНДР може відправити своїх військових в Україну на підтримку Росії

Марія Науменко
8 жовтня, 2024 вiвторок
11:54
Світ армія КНДР

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може направити свої війська в Україну на підтримку Росії

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Про це повідомляє Yonhap.

У відомстві зазначили, що Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах на вищому рівні в червні.

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"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною", - заявив міністр оборони Кім Йонг Хен законодавцям під час парламентських слухань.

Занепокоєння Південної Кореї підживлюють і повідомлення про загибель шести північнокорейських військовослужбовців на окупованих територіях України.

Кім заявив, що це повідомлення також, ймовірно, є правдою.

  • 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Теги:
Україна
Росія
КНДР
Південна Корея
Війна з Росією
Військові новини
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