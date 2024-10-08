У міноборони Південної Кореї попередили, що КНДР може відправити своїх військових в Україну на підтримку Росії
У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може направити свої війська в Україну на підтримку Росії
Про це повідомляє Yonhap.
У відомстві зазначили, що Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах на вищому рівні в червні.
Читайте також: Поява військових КНДР може свідчити про декілька моментів: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про загибель північнокорейських військовослужбовців поблизу Донецька
"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною", - заявив міністр оборони Кім Йонг Хен законодавцям під час парламентських слухань.
Занепокоєння Південної Кореї підживлюють і повідомлення про загибель шести північнокорейських військовослужбовців на окупованих територіях України.
Кім заявив, що це повідомлення також, ймовірно, є правдою.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе