У міноборони Південної Кореї попередили, що КНДР може відправити своїх військових в Україну на підтримку Росії

Про це повідомляє Yonhap.

У відомстві зазначили, що Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах на вищому рівні в червні.

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"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною", - заявив міністр оборони Кім Йонг Хен законодавцям під час парламентських слухань.

Занепокоєння Південної Кореї підживлюють і повідомлення про загибель шести північнокорейських військовослужбовців на окупованих територіях України.

Кім заявив, що це повідомлення також, ймовірно, є правдою.