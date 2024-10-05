Поява військових КНДР може свідчити про декілька моментів: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про загибель північнокорейських військовослужбовців поблизу Донецька

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Північна Корея є шалено мілітаризованою країною, в якій все населення так чи інакше прокачується через армію, і там втрати декількох людей не такі важливі. Однак важливим є те, що ті військові КНДР, якщо й отримували якусь інформацію чи навички, бо вони не просто так опинилися в Росії, пройшовши певний відбір, то тепер вони знищені й не будуть носіями певної інформації. Відповідно, на їхнє місце треба буде прислати нових. Знаючи, як важко виїхати з КНДР, це були вірні режиму люди, перевірені спецслужбами. До цього часу було відомо, що РФ отримувала північнокорейську зброю, а тепер, коли почали з'являтися військові КНДР в Росії, то це може свідчити про декілька моментів", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На його думку, перший момент – не вистачає в Росії операторів північнокорейської техніки, зброї, тому потрібні якісь спільні школи.

"По-друге, КНДР намагається в перспективі російську зброю, це ті ж самі ракети, системи ППО, інтегрувати у свою оборону. Можливо, так вони будуть готуватися до протистоянь локального масштабу з Південною Кореєю або ж може бути потенційна загроза того, що армії КНДР та РФ намагаються інтегруватися одна в одну для якоїсь взаємодії, наприклад, чи проти України, чи проти інших країн. З однієї сторони загибель шістьох військових КНДР – це мало, а з другої – це дуже багато, якщо це перейде у систему взаємодії російської та північнокорейської армій. Коли це починається, то до цього треба віднестися досить серйозно", - резюмував Іван Тимочко.