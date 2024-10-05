Поява військових КНДР може свідчити про декілька моментів: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про загибель північнокорейських військовослужбовців поблизу Донецька
Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що інтеграція армій КНДР та РФ може бути потенційною загрозою як для України, так і для інших країн
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Північна Корея є шалено мілітаризованою країною, в якій все населення так чи інакше прокачується через армію, і там втрати декількох людей не такі важливі. Однак важливим є те, що ті військові КНДР, якщо й отримували якусь інформацію чи навички, бо вони не просто так опинилися в Росії, пройшовши певний відбір, то тепер вони знищені й не будуть носіями певної інформації. Відповідно, на їхнє місце треба буде прислати нових. Знаючи, як важко виїхати з КНДР, це були вірні режиму люди, перевірені спецслужбами. До цього часу було відомо, що РФ отримувала північнокорейську зброю, а тепер, коли почали з'являтися військові КНДР в Росії, то це може свідчити про декілька моментів", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
На його думку, перший момент – не вистачає в Росії операторів північнокорейської техніки, зброї, тому потрібні якісь спільні школи.
"По-друге, КНДР намагається в перспективі російську зброю, це ті ж самі ракети, системи ППО, інтегрувати у свою оборону. Можливо, так вони будуть готуватися до протистоянь локального масштабу з Південною Кореєю або ж може бути потенційна загроза того, що армії КНДР та РФ намагаються інтегруватися одна в одну для якоїсь взаємодії, наприклад, чи проти України, чи проти інших країн. З однієї сторони загибель шістьох військових КНДР – це мало, а з другої – це дуже багато, якщо це перейде у систему взаємодії російської та північнокорейської армій. Коли це починається, то до цього треба віднестися досить серйозно", - резюмував Іван Тимочко.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
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