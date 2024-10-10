Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Не слід виключати, що військові армії КНДР можуть з'явитися в Україні, - Defense Express
Ексклюзив

Не слід виключати, що військові армії КНДР можуть з'явитися в Україні, - Defense Express

Оксана Ліховід
10 жовтня, 2024 четвер
18:07
Війна з Росією армія КНДР

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що північнокорейська армія є п'ятою у світі за чисельністю

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Проаналізувавши домовленості між Москвою та Пхеньяном, Південна Корея дійшла висновку, що угода може передбачати можливість виконання союзницьких зобов'язань, аж до надсилання військ. Наразі це вже не гіпотетична заява, оскільки є свідчення про те, що на тимчасово окупованій території України з'явилися північнокорейські військовослужбовці. Це свідчить про реалізацію планів військової співпраці між двома диктаторськими режимами. До речі, після удару Сил оборони України деякі з них вже не зможуть повернутися додому", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, не варто виключати, що в Україні можуть з'явитися представники північнокорейської армії.

"Це велика армія, яка за чисельністю є п'ятою у світі. З майже 1,3 млн північнокорейських військовослужбовців 1 млн 100 тисяч становлять сухопутні війська. Вони мають велику кількість сухопутних підрозділів різного рівня, і можна говорити, що вони можуть заповнити ту прогалину, яку наразі відчуває Росія", - додав Рябих.

  • 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
  • 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
Південна Корея
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
Ураган "Мілтон"
Автор Ольга Бабишена
10 жовтня, 2024 четвер
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду
ЗСУ, мобілізація
Автор Юлія Юліна
9 жовтня, 2024 середа
У Міноборони спростували інформацію про призупинення бронювання працівників
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Автор Оксана Ліховід
9 жовтня, 2024 середа
Один з напрямків на Харківщині є дуже складним, - комбат БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
10 жовтня
19:15
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: 8 людей загинули, є поранені
19:13
Оновлено
Верховна Рада
Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків
19:06
путін
Путін розширив для грузинів безвізовий режим
19:03
Насміхався над загиблими героями та поширював дезінформацію: у Києві заарештували вчителя музики
18:56
Принцеса Уельська
Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після курсу хімієтерапії
18:50
Вікторія Рощина
Журналістка Вікторія Рощина загинула в полоні РФ, - Координаційний штаб
18:37
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія виділила понад 82 млн євро на виробництво зброї для України
18:28
Допомагали ухилитися від мобілізації військовозобовʼязаним: у Києві та Херсоні затримали адвокатів і посадовців ТЦК
18:25
PR
DIM.RIA — надійний маркетплейс для пошуку житла в новобудовах
18:09
Михайло Подоляк
ОП про припинення війни в обмін на гарантії безпеки від Заходу: "Абсурдно"
18:00
OPINION
Перед жорстоким вибором: мирне рабство чи вбивча війна
17:58
На фото: репер Diddy
Адвокати Diddy звинуватили уряд США у витоку інформації про його судову справу
17:45
БПЛА
Міноборони допустило понад 140 нових зразків БПЛА до експлуатації у 2024 році
17:41
Рустем Умєров з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі
Британія до кінця року надасть Україні більше артсистем AS-90, – Умєров
17:38
Lifecell
Європейські партнери нададуть $435 млн для українських телекомунікаційних компаній
17:34
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: екссуддя Тандир перебуватиме під вартою ще два місяці
17:20
"Жива Планета" 2024 "
Популяція диких тварин скоротилася у середньому на 73% лише за 50 років,  — звіт WWF "Жива Планета" 2024 
17:09
Марк Рютте
Юридично можливо: Рютте про дозвіл на далекобійні удари по РФ
17:07
війна проти РФ ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень: найгарячіше на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках
17:06
У Лондоні затримали активістів, які намагалися заклеїти картину Пікассо знімком жінки з дитиною з Гази
17:04
зерно, зернова угода
За три місяці РФ уразила майже 300 об’єктів портової інфраструктури України: в Кабміні назвали мету цих атак
16:57
OPINION
Уроки Тайваню: як Україні не програти війну
16:53
У Торецьку не залишилось жодного вцілілого будинку, - начальник МВА Чинчик
16:45
Енергосистема, електроенергія, обстріли
"До зими готові, як ніколи": в Укренерго заявили, що накопичили трикратний запас ремонтного обладнання
16:42
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Зеленський прибув до Франції
16:34
Оновлено
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що банери його партії з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" його опонентів. У МЗС відреагували
16:30
Має наукову, музейну та освітню цінність: митники виявили зуб кашалота, який намагалися вивезти до США
16:29
опалення
Київ розпочне опалювальний сезон 14 жовтня
16:29
НАТО
НАТО розпочне 14 жовтня щорічні ядерні навчання
16:17
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Черкаську Лозову на Харківщині: серед поранених – троє дітей
16:15
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України на матчі Ліги націй
16:08
Ексклюзив
Міг-31К
Авіаексперт Криволап розказав, скільки носіїв "кинджалів" МіГ-31К залишилося у РФ
16:08
На фото: Дженніфер Лопес
"Перебування в стосунках не визначає мене": Джей Ло вперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком
16:03
Латвія
У Латвії сейм підтримав мобілізацію до армії іноземних добровольців
16:01
Ексклюзив
кордон з Білоруссю
Прикордонники повністю контролюють кордон з Білоруссю, - речник ДПСУ
16:00
OPINION
Чи може гіпотетичне запрошення до НАТО не бути для України пасткою?
15:59
Міністерство оборони затвердило зразок полегшеного бронежилета
15:53
Оновлено
Наслідки обстрілу
Обстріл України в ніч на 10 жовтня: у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 6, у Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку
15:27
Олексій Гончаренко
"Зарплата кожного українця знизиться на 3,5%": нардеп Гончаренко про збільшення військового збору
15:21
Рамзан Кадиров
Кадиров пригрозив "кровною помстою" олігарху Керімову та ще двом депутатам держдуми РФ через стрілянину в центрі Москви
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV