Не слід виключати, що військові армії КНДР можуть з'явитися в Україні, - Defense Express
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що північнокорейська армія є п'ятою у світі за чисельністю
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Проаналізувавши домовленості між Москвою та Пхеньяном, Південна Корея дійшла висновку, що угода може передбачати можливість виконання союзницьких зобов'язань, аж до надсилання військ. Наразі це вже не гіпотетична заява, оскільки є свідчення про те, що на тимчасово окупованій території України з'явилися північнокорейські військовослужбовці. Це свідчить про реалізацію планів військової співпраці між двома диктаторськими режимами. До речі, після удару Сил оборони України деякі з них вже не зможуть повернутися додому", - зауважив Рябих.
За словами військового експерта, не варто виключати, що в Україні можуть з'явитися представники північнокорейської армії.
"Це велика армія, яка за чисельністю є п'ятою у світі. З майже 1,3 млн північнокорейських військовослужбовців 1 млн 100 тисяч становлять сухопутні війська. Вони мають велику кількість сухопутних підрозділів різного рівня, і можна говорити, що вони можуть заповнити ту прогалину, яку наразі відчуває Росія", - додав Рябих.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
- 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
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