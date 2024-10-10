Не слід виключати, що військові армії КНДР можуть з'явитися в Україні, - Defense Express

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Проаналізувавши домовленості між Москвою та Пхеньяном, Південна Корея дійшла висновку, що угода може передбачати можливість виконання союзницьких зобов'язань, аж до надсилання військ. Наразі це вже не гіпотетична заява, оскільки є свідчення про те, що на тимчасово окупованій території України з'явилися північнокорейські військовослужбовці. Це свідчить про реалізацію планів військової співпраці між двома диктаторськими режимами. До речі, після удару Сил оборони України деякі з них вже не зможуть повернутися додому", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, не варто виключати, що в Україні можуть з'явитися представники північнокорейської армії.

"Це велика армія, яка за чисельністю є п'ятою у світі. З майже 1,3 млн північнокорейських військовослужбовців 1 млн 100 тисяч становлять сухопутні війська. Вони мають велику кількість сухопутних підрозділів різного рівня, і можна говорити, що вони можуть заповнити ту прогалину, яку наразі відчуває Росія", - додав Рябих.