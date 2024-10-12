Заміна ПВК Вагнера: Портников про ймовірне перекидання до України військових КНДР

Про це розповів журналіст Віталій Портников в етері телеканалу "Еспресо".

"Північна Корея може направити частину своїх військовослужбовців на російсько-український фронт. Це абсолютно можливо, тому що Кім Чен Ин весь час використовує власних співвітчизників для рабської праці. Тепер він може їх використовувати й у збройних силах Росії, якщо робота, за яку ще будуть платити гроші. Але чи можна це назвати поганою новиною? Ми ж розуміємо, що якщо в Росії було б достатньо резервів, північнокорейці не були б потрібні їм у цій війні", - зазначив він.

Портников вважає, що появу військовослужбовців КНДР можна порівняти із появою вагнерівців.

"Вони в принципі збудували досить непогану конструкцію з гарматного м’яса, коли ти можеш задіяти велику кількість людей, коли смертність серед цих людей тебе абсолютно не обходить, це не викликає ніякого соціального резонансу. Якісь люди пішли служити у приватну воєнну компанію за гроші, а ще якщо вони з місць позбавлення волі, то вони самі хотіли якимось чином реабілітуватися, — ну прекрасно ж.

Але після цієї історії з Пригожиним стало абсолютно ясно, що ця ідея не спрацьовує, тому що ПВК — це інший центр сили, навіть якщо це повністю вбудована вертикаль. Це як державне підприємство і приватне, воно немовби тобою контролюється, але в такій країні, як Росія, у його власника можуть бути свої інтереси, з матеріальної точки зору. Приблизно те ж саме відбулося з Пригожиним. До речі, власник приватного підприємства досить часто, коли він пов’язаний з державною машиною, може бачити її неефективність, і це теж державній машині не подобається", - додав він.

Отже, росіяни фактично завершили з "Вагнером", поставивши крапку, і тепер їм потрібно було заповнити цю порожнечу. Можливо, вони вирішили зробити це за допомогою північнокорейців.

"Скільки північнокорейців би не загинуло, це ні на кого в Росії взагалі не вплине. Росіяни взагалі, напевно, хотіли б, щоб за них воювали північні корейці. В самій Північній Кореї це теж точно нікого не зацікавить. Світова спільнота може на це реагувати, тільки як? Проти Північної Кореї і так запроваджені санкції, можна ще 10 ввести, але це ж не має ніякого значення. Північна Корея економічний домініон Китайської Народної Республіки, і вона співпрацює з РФ та Іраном. Фактично є економіки, які немовби відокремлені, відрізані частково від Заходу, співпрацюють з Китаєм. От і все, нічого Захід тут зробити не може. Він може виступати з заявами, засуджувати Кім Чен Ина. Але він є людиною досить серйозною, у нього є ядерний потенціал. На Заході не можуть нічого з цим зробити, вони це допустили", - резюмував Портников.