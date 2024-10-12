Кілька тисяч солдатів КНДР проходять навчання в РФ і можуть потрапити на війну в Україні до кінця року, - WP

Про це пише Washington Post з посиланням на анонімне джерело в українській розвідці.

Представник української військової розвідки сказав, що кілька тисяч північнокорейських солдатів піхоти зараз проходять навчання в Росії, і можуть бути відправлені на лінію фронту в Україні до кінця цього року.

Посадовець сказав, що північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованій Росією території України, щоб спостерігати за російськими військами та вивчати поле бою. Натомість він зауважив, що в бою ще не було помічено жодних північнокорейських підрозділів.

Україна стверджує, що Пхеньян відправив військових для спостереження за використанням північнокорейських боєприпасів та балістичних ракет. Зазначається, що деякі північнокорейські військовослужбовці вже були вбиті на лінії вогню.

Український військовий розвідник зазначив, що незрозуміло, де на українському фронті будуть дислокуватися бойові частини КНДР, які навчаються в Росії. Москва може використовувати їх у прикордонних регіонах Росії, щоб звільнити російські війська для участі у бойових діях в Україні.

"Це може мати значний вплив. Особливо, якщо ми говоримо про вивільнення резервів на території самої РФ", – сказав чиновник.

Деякі південнокорейські експерти кажуть, що це можливий сценарій.