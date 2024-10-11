Кім Чен Ин не посміє відправити в Україну військовий контингент через загрозу йому від США, - генерал армії Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що участь військових КНДР у великих операціях в Україні малоймовірна
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Між Росією і Північною Кореєю існує договір про військово-політичне співробітництво. Тому КНДР сьогодні передає як балістичні, так і тактичні ракети, а також різні види озброєння, боєприпаси та направляє спеціалістів. Північна Корея має напружені відносини з Південною Кореєю. Найближчим часом Південна Корея підніме значні сили в плані бойової готовності проти КНДР. Північна Корея постійно загрожує балістичними ракетами навіть США, тому американці сьогодні чітко націлюють свої ракети на неї", - пояснив Маломуж.
За словами генерала армії України, відправити в Україну військові контингенти Кім Чен Ин не посміє.
"Масове відправлення військ в Україну малоймовірне, оскільки сам Кім Чен Ин перебуває під великою потенційною загрозою з боку США та інших країн, розташованих поблизу. Тому можуть бути різні варіанти, але участь контингентів у атаках або великих військових операціях малоймовірна", - наголосив Маломуж.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
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- Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що північнокорейська армія є п'ятою у світі за чисельністю.
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