Кім Чен Ин не посміє відправити в Україну військовий контингент через загрозу йому від США, - генерал армії Маломуж

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Між Росією і Північною Кореєю існує договір про військово-політичне співробітництво. Тому КНДР сьогодні передає як балістичні, так і тактичні ракети, а також різні види озброєння, боєприпаси та направляє спеціалістів. Північна Корея має напружені відносини з Південною Кореєю. Найближчим часом Південна Корея підніме значні сили в плані бойової готовності проти КНДР. Північна Корея постійно загрожує балістичними ракетами навіть США, тому американці сьогодні чітко націлюють свої ракети на неї", - пояснив Маломуж.

За словами генерала армії України, відправити в Україну військові контингенти Кім Чен Ин не посміє.

"Масове відправлення військ в Україну малоймовірне, оскільки сам Кім Чен Ин перебуває під великою потенційною загрозою з боку США та інших країн, розташованих поблизу. Тому можуть бути різні варіанти, але участь контингентів у атаках або великих військових операціях малоймовірна", - наголосив Маломуж.