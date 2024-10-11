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Кім Чен Ин не посміє відправити в Україну військовий контингент через загрозу йому від США, - генерал армії Маломуж

Оксана Ліховід
11 жовтня, 2024 п'ятниця
15:23
Війна з Росією Кім Чен Ин

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що участь військових КНДР у великих операціях в Україні малоймовірна

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Між Росією і Північною Кореєю існує договір про військово-політичне співробітництво. Тому КНДР сьогодні передає як балістичні, так і тактичні ракети, а також різні види озброєння, боєприпаси та направляє спеціалістів. Північна Корея має напружені відносини з Південною Кореєю. Найближчим часом Південна Корея підніме значні сили в плані бойової готовності проти КНДР. Північна Корея постійно загрожує балістичними ракетами навіть США, тому американці сьогодні чітко націлюють свої ракети на неї", - пояснив Маломуж. 

За словами генерала армії України, відправити в Україну військові контингенти Кім Чен Ин не посміє.

"Масове відправлення військ в Україну малоймовірне, оскільки сам Кім Чен Ин перебуває під великою потенційною загрозою з боку США та інших країн, розташованих поблизу. Тому можуть бути різні варіанти, але участь контингентів у атаках або великих військових операціях малоймовірна", - наголосив Маломуж. 

  • 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
  • 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
  • Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що північнокорейська армія є п'ятою у світі за чисельністю.
Теги:
Новини
Світ
Україна
КНДР
Південна Корея
ЗСУ
Кім Чен Ин
Микола Маломуж
США
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