КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових, - парламентарі Південної Кореї

Про це пише Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів.

Зазначено, що про 3 тис. північнокорейських військових повідомили після того, як національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила про направлення Пхеньяном близько 1,5 тис. осіб до РФ.

За словами законодавців Сеула, КНДР має направити близько 10 тис. військових до Росії, розгортання яких, як очікується, буде завершено до грудня.

"Ознаки навчання військ всередині Північної Кореї були виявлені у вересні та жовтні. Схоже, що війська зараз були розподілені до кількох навчальних закладів у Росії й адаптуються до місцевого середовища", - сказав член розвідувального комітету Південної Кореї Пак Сон Вон.

Водночас інший південнокорейський законодавець Лі Сон-квун розповів, що Пхеньян намагається не розголошувати інформацію про відправку солдатів воювати в Україну.

"Є також ознаки того, що північнокорейська влада переміщує та ізолює ці сім'ї (відправлених військових до РФ, - ред.) в певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно впоратися з чутками", - додав він.

Законодавець також наголосив, що розвідувальне агентство підтвердило: Москва найняла "велику кількість" перекладачів для військових із КНДР, аби навчати їх використовувати військову техніку, зокрема дрони.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають відмінні фізичні якості та моральний дух, але не мають розуміння сучасної війни, такої як атаки безпілотників. Тому може бути багато жертв, якщо вони будуть розгорнуті на лінії фронту", - сказав він.

За словами Лі, КНДР у відповідь на відправку солдатів у РФ може попросити у Москви її оперативного втручання в разі непередбачуваних обставин на Корейському півострові, а також економічної допомоги.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.