Рютте попередив про "значну ескалацію" в разі залучення військових КНДР до війни проти України

Про це він написав у X.

За словами Рютте, він провів розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йольом. Генсек зазначив, що вони спілкувалися про партнерство Північноатлантичного альянсу з Сеулом, оборонно-промислове співробітництво й безпеку в Євроатлантичному й Індо-Тихоокеанському регіонах.



"Відправка військ Північної Кореї воювати разом з Росією в Україні означатиме значну ескалацію", - написав Рютте.

I spoke with @President_KR about #NATO’s close partnership w/ Seoul, defence industrial cooperation, and the interconnected security of the Euro-Atlantic and Indo-Pacific. #NorthKorea sending troops to fight alongside #Russia in #Ukraine would mark a significant escalation. — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 21, 2024



Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у північнокорейській ракеті KN-23/24, якою Росія атакувала Україну, знайшли західні компоненти.

21 жовтня повідомлялось, що окупанти затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які намагались втекти з позицій у Курській області. Їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.

Цього ж дня міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії, закликавши вжити "негайних" заходів для виведення північнокорейських військ з України.

Водночас прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію про залучення північнокорейських військових у війну проти України "суперечливою.

