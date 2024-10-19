КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. спецпризначенців, - розвідка Південної Кореї

Про це The Telegraph пише з посиланням на інформацію від розвідки Південної Кореї.

"За прогнозами, сотні елітних північнокорейських військ вийдуть на поле бою протягом декількох днів у підтримку Росії", - йдеться у повідомленні.

Розвідувальна служба Південної Кореї поділилась інформацією, що близько 1500 спецпризначенців КНДР перекинули у російський Владивосток.

"Сили спеціальних операцій Північної Кореї є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі. Вони є загадкою для західних держав: виглядають лояльними та добре навченими, але не мають передового військового обладнання", - пише The Telegraph.

Військова співпраця Росії і КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.