Україна закликала НАТО до обміну розвідданими про участь північнокорейських військ у війні, - Умєров

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу в Брюсселі, передає Укрінформ.



За його словами, Україна попросила НАТО обмінятися розвідданими стосовно участі військ із КНДР у війні.



"Ми їм надали докази, ми повідомили, що дуже будемо раді обмінюватися інформацією, отримати також від партнерів IP4 (Індо-Тихоокеанська четвірка - Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія та Японія – ред.) їхню інформацію щодо Північної Кореї і надамо інформацію від нас. Але ми сказали, що ми вже маємо якісь докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися даними", - розповів Умєров.

Що передувало