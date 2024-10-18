Україна закликала НАТО до обміну розвідданими про участь північнокорейських військ у війні, - Умєров
Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу в Брюсселі, передає Укрінформ.
За його словами, Україна попросила НАТО обмінятися розвідданими стосовно участі військ із КНДР у війні.
"Ми їм надали докази, ми повідомили, що дуже будемо раді обмінюватися інформацією, отримати також від партнерів IP4 (Індо-Тихоокеанська четвірка - Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія та Японія – ред.) їхню інформацію щодо Північної Кореї і надамо інформацію від нас. Але ми сказали, що ми вже маємо якісь докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися даними", - розповів Умєров.
Що передувало
4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.
18 жовтня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.
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