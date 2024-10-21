"Суперечлива інформація": у Кремлі прокоментували участь військових із КНДР у війні проти України

Про це пише Интерфакс.

"Ми бачимо багато суперечливої інформації: південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням. Тому — багато суперечливої інформації. Мабуть, так до неї й слід ставитися", - сказав Пєсков.



Також речник очільника Кремля заявив, що Москва розвиває з Пхеньяном відносини у всіх сферах, і це є її "суверенним правом".

"КНДР є нашим близьким сусідом, нашим партнером, і ми розвиваємо наші відносини у всіх сферах, і це наше суверенне право. Це не повинно викликати жодних занепокоєнь, оскільки ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми будемо розвивати цю співпрацю і далі", - наголосив Пєсков.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у північнокорейській ракеті KN-23/24, якою Росія атакувала Україну, знайшли західні компоненти.

21 жовтня повідомлялось, що окупанти затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які намагались втекти з позицій у Курській області. Їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.

Цього ж дня міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії, закликавши вжити "негайних" заходів для виведення північнокорейських військ з України.



