Південна Корея викликала російського посла через залучення військових з КНДР у війну проти України

Про це пише Yonhap.

Зазначено, що зустріч відбулася між першим заступником південнокорейського МЗС Кім Хонг Кюном і послом РФ Георгієм Зінов'євим: тоді Сеул висловив позицію уряду.

За словами Кіма, військове співробітництво між РФ і КНДР "становить серйозну загрозу для Південної Кореї та міжнародного співтовариства".

У закордонному відомстві Південної Кореї заявили, що перший заступник глави МЗС "засудив незаконне військове співробітництво, включаючи розгортання військ Півночі, і суворо попередив, що Південна Корея відреагує всіма можливими засобами разом з міжнародним співтовариством на будь-які дії, які загрожують основним інтересам Південної Кореї".

Водночас Зіновʼєв сказав, що співпраця його країни з Північною Кореєю "не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї" та відбувається "у межах міжнародного права".

Також посольство РФ у Південній Кореї додало: Москва і Пхеньян мають "протилежні позиції щодо причин зростаючої напруженості на Корейському півострові".

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у північнокорейській ракеті KN-23/24, якою Росія атакувала Україну, знайшли західні компоненти.

21 жовтня повідомлялось, що окупанти затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які намагались втекти з позицій у Курській області. Їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.



