РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, - ГУР

Про це повідомляють "Бабель", "РБК-Україна" та hromadske із посиланням на власні джерела у ГУР.

Зазначається, що близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Там військові з КНДР навчали російських окупантів використовувати повітряні кулі у військових цілях. Натомість росіяни навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду "СВО".

"Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

За дві доби російські окупанти знайшли північнокорейських військових близько за 60 кілометрів від місця втечі.

Як повідомляють джерела, наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у північнокорейській ракеті KN-23/24, якою Росія атакувала Україну, знайшли західні компоненти.