У північнокорейській ракеті, якою атакували Україну, виявили західні компоненти, - Сибіга

Про це він повідомив у Х.

"Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні виготовлені західні компоненти", - заявив Сибіга.

За його словами, російський лідер Володимир Путін і голова КНДР Кім Чен Ин все ще мають доступ до західних компонентів.

Тим часом Україна закликала союзників дати рішучу відповідь, посилити санкції, експортний контроль, а також повітряний щит над країною.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.