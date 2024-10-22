Перші північнокорейські військові мають прибути на Курщину 23 жовтня, - Буданов

Про це Кирило Буданов сказав у розмові з The WarZone.

"Війська КНДР будуть вмотивовані — у них вдома є сім'ї, які можуть бути страчені, якщо справи підуть погано. Скільки їх буде та чим вони оснащені побачимо за кілька днів", — заявив очільник ГУР.

За словами Буданова, першій бійці з КНДР очікуються у Курській області вже 23 жовтня.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.