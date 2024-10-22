Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Перші північнокорейські військові мають прибути на Курщину 23 жовтня, - Буданов

Перші північнокорейські військові мають прибути на Курщину 23 жовтня, - Буданов

Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
23:27
Війна з Росією Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм

У середу, 23 жовтня, у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї

Зміст

Про це Кирило Буданов сказав у розмові з The WarZone.

"Війська КНДР будуть вмотивовані — у них вдома є сім'ї, які можуть бути страчені, якщо справи підуть погано. Скільки їх буде та чим вони оснащені побачимо за кілька днів", — заявив очільник ГУР.

За словами Буданова, першій бійці з КНДР очікуються у Курській області вже 23 жовтня.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Теги:
Світ
Україна
Росія
КНДР
російська армія
окупанти
Військові новини
Кирило Буданов
Курськ
Читайте також:
Навчання НАТО REPMUS 24
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Під час навчань НАТО вперше випробували українську бойову систему Delta
Володар перснів
Автор Дар'я Тарасова
21 жовтня, 2024 понедiлок
Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи
Сі Цзіньпін
Автор Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.59
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
22 жовтня
23:53
Дмитро Різник, Арсенал - Шахтар
"Шахтар" програв "Арсеналу" в Лізі чемпіонів
23:53
Леандро Троссард та Олександр Зубков (позаду), Арсенал - Шахтар
"Арсенал" - "Шахтар" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:53
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Керівництва центральної МСЕК і профільного департаменту МОЗ звільнені, - Шмигаль
22:40
Оновлено
обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
РФ атакувала Харків КАБами: в ОВА розповіли про пошкодження
22:29
Ексклюзив
"Верховна Рада - не швейцарський будильник": нардеп Осадчук оцінив можливість ліквідації МСЕК із 31 грудня
22:28
Оновлено
путін і Моді
Сі Цзіньпін, Моді та Гуттереш обговорили з Путіним війну в Україні на саміті БРІКС у Казані
22:22
Андрій Шевченко, Михайло Мудрик і Валерій Залужний, Ліга чемпіонів "Арсенал" - "Шахтар"
Залужний, Шевченко та Мудрик зустрілись на матчі "Арсенал" - "Шахтар" у Лондоні
22:21
Марк Рютте
Рютте заявив, що командування НАТО з допомоги Україні запрацює до кінця 2024 року
22:03
Мілан, Ліга чемпіонів
"Мілан" обіграв "Брюгге", а "Монако" розгромило "Црвену Звезду": результати матчів ЛЧ за 22 жовтня
21:57
Ексклюзив
Віктор Ляшко
"Цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я": офіцер ЗСУ Лапін про МСЕК
21:22
Джанет Єллен
Мінфін США анонсував "нові потужні санкції" проти тих, "хто сприяє військовій машині" РФ
20:58
OPINION
Дім, милий дім? Чому біженці бояться їхати в Україну
20:53
Молдова
У Молдові поліція розслідує понад 400 випадків підкупу виборців
20:53
Аналітика
Сергій Згурець
Південна Корея переглядає співпрацю з Україною щодо постачання зброї для наступу й оборони. Колонка Сергія Згурця
20:30
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба запустив благодійний аукціон на потреби ЗСУ
20:02
OPINION
Повзуча окупація Польщі
19:56
Вікторія Рощина
Євродепутати вимагають "якнайшвидше провести розслідування" загибелі журналістки Рощиної у полоні РФ
19:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:30
Володимир Зеленський
"Може бути дві бригади по 6 тис. осіб": Зеленський про підготовку військових із КНДР
19:28
на фото медичний автобус від Норвегії
Україна отримала від Норвегії медичні автобуси для прикордонників і Нацгвардії: характеристики
19:23
Ексклюзив
Виступ Бідзіни Іванішвілі на провладному мітінгу в Тбілісі у травні 2024
Іванішвілі лякає населення війною, але народ давно зробив свій вибір, - депутат парламенту Грузії Накопія
19:08
Георгій Судаков (ліворуч), Болонья - Шахтар
У "Шахтарі" заявили, що лідером команди цікавиться "Манчестер Сіті"
18:56
Стівен Кінґ
Amazon Prime Video зніме серіал за романом Стівена Кінга "Керрі"
18:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК
18:48
Динамо, Ліга чемпіонів
На матч "Динамо" у Лізі Європи розпродали майже 60 тис. квитків
18:39
В Україні знімають новорічну комедію про сусідів ОСББ
18:37
Оновлено
Росіяни з артилерії атакували Нікопольщину: є загиблий та поранений
18:19
PR
мікрокредит
Чому не варто боятися мікрокредитів: розвінчуємо найпопулярніші міфи про МФО
18:09
Курахове
РФ кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове, - DeepState
18:01
OPINION
Антистійкість. Післяслово про голосування в Молдові
18:00
Ексклюзив
"Два з половиною роки в руках ворога – це щось навіть гірше, ніж пекло", – дружина звільненого з полону азовця Сергія Алєксєєвича
17:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Держава має бути вдячною громадянам, а не ловити їх на вулицях: Княжицький на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до Держави Вдячності"
17:56
Війна з Росією
"Зупинка процесу бронювання може мати незворотні наслідки", - Німецько-Українська промислово-торговельна палата
17:54
"Шахтар U19", Юнацька ліга УЄФА
"Шахтар" сенсаційно переміг "Арсенал" у Юнацькій лізі УЄФА
17:43
Ексклюзив
окупанти крим
"Мова йде про представників так званих сил спеціальних операцій": Defense Express про залучення військ КНДР до війни
17:27
Польща
Польща вирішила закрити генкосульство РФ у Познані
17:10
Оновлено
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
17:03
Олександр Сирський
Наголосили на необхідності досягнення паритету з РФ у зброї: Сирський розповів про зустріч з Остіном
17:00
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
КНДР відправила в Росію пілотів військових літаків, - Newsweek
16:45
Новини компаній
Український девелопер ENSO здобув престижну нагороду European Property Awards
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV