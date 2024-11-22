Ексдівчина Джонатана Мейджорса забрала позов про напад, через який Marvel його звільнила

Про це пише Variety.

Колишня дівчина Джонатана Мейджорса Грейс Джаббарі 21 листопада відхилила федеральний позов проти актора, який в супергеройських фільмах кіностудії Marvel грав суперлиходія Канґа Завойовника. У грудні 2023 року зірку Marvel і "Крід III" засудили за двома звинуваченнями через напад на жінку, що стався на задньому сидінні позашляховика. Навесні цього року Мейджорса засудили до 1 року консультацій з питань домашнього насильства.

Після винесення вироку суду актор продовжував публічно стверджувати, що ніколи не підіймав руку на жінку. У березні Джаббарі подала на нього до суду, звинувативши в наклепі.

21 листопада адвокати обох сторін подали спільне повідомлення до суду, заявивши, що "всі претензії проти відповідача у вищевказаному позові відхиляються з упередженням".

2023 рік мав стати переломним для карʼєри Мейджорса. Але його арешт у березні 2023 року призвів до того, що керівництво та PR-компанії відмовилися від нього. Marvel розірвали з ним стосунки після винесення обвинувального вироку.

На початку 2024 року Мейджорс отримав роль у "Безжальному" - трилері режисера Мартіна Вільньова, що стало першою ознакою відновлення його кар’єри. Мейджорс неодноразово заперечував звинувачення в нападі та висловлював бажання відновити свою кар'єру в Голлівуді.

Наприкінці березня 2023 року стало відомо, що зірку Marvel Мейджорса заарештували через напад та домагання до жінки. 30-річна Грейс Джаббарі звинуватила актора в тому, що він вдарив її "розкритою рукою по обличчю" і забив їй шию. Це сталося, коли вони почали сваритися через те, що Мейджорс фліртував у телефонному листуванні з іншою жінкою.