Ексдівчина Джонатана Мейджорса забрала позов про напад, через який Marvel його звільнила
Грейс Джаббарі, колишня дівчина актора фільмів "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" та "Крід III" Джонатана Мейджорса забрала позов, в якому вона звинуватила його в нападі, домаганнях та наклепі
Про це пише Variety.
Колишня дівчина Джонатана Мейджорса Грейс Джаббарі 21 листопада відхилила федеральний позов проти актора, який в супергеройських фільмах кіностудії Marvel грав суперлиходія Канґа Завойовника. У грудні 2023 року зірку Marvel і "Крід III" засудили за двома звинуваченнями через напад на жінку, що стався на задньому сидінні позашляховика. Навесні цього року Мейджорса засудили до 1 року консультацій з питань домашнього насильства.
Після винесення вироку суду актор продовжував публічно стверджувати, що ніколи не підіймав руку на жінку. У березні Джаббарі подала на нього до суду, звинувативши в наклепі.
21 листопада адвокати обох сторін подали спільне повідомлення до суду, заявивши, що "всі претензії проти відповідача у вищевказаному позові відхиляються з упередженням".
2023 рік мав стати переломним для карʼєри Мейджорса. Але його арешт у березні 2023 року призвів до того, що керівництво та PR-компанії відмовилися від нього. Marvel розірвали з ним стосунки після винесення обвинувального вироку.
На початку 2024 року Мейджорс отримав роль у "Безжальному" - трилері режисера Мартіна Вільньова, що стало першою ознакою відновлення його кар’єри. Мейджорс неодноразово заперечував звинувачення в нападі та висловлював бажання відновити свою кар'єру в Голлівуді.
Наприкінці березня 2023 року стало відомо, що зірку Marvel Мейджорса заарештували через напад та домагання до жінки. 30-річна Грейс Джаббарі звинуватила актора в тому, що він вдарив її "розкритою рукою по обличчю" і забив їй шию. Це сталося, коли вони почали сваритися через те, що Мейджорс фліртував у телефонному листуванні з іншою жінкою.
Повідомлялося, що акторові висували звинувачення за кількома пунктами нападу третього ступеня, трьома пунктами замаху третього ступеня, одним пунктом домагань при обтяжувальних обставинах другого ступеня та за одним пунктом домагань другого ступеня.
Згодом Кіностудія Marvel оголосила, що звільнила Мейджорса після того, як його визнали винним у домаганні та нападі на свою колишню дівчину. На 2025 рік було заплановане розширення кіновсесвіту Marvel і виробництво стрічки "Месники: Династія Канґа", яка зосередиться на історії персонажа Мейджорса. Актор мав стати головним персонажем фільму, який тепер просто перейменовано на "Месники 5", але вихід все одно запланований на 1 травня 2026 року.
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