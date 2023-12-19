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Студія Marvel звільнила Джонатана Мейджорса після визнання його винним у домаганнях 

19 грудня, 2023 вiвторок
12:31
Культура На фото: Джонатан Мейджорс

Зірку фільмів "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" та "Крід III" Джонатана Мейджорса визнали винним у домаганнях і нападі на колишню дівчину Грейс Джаббарі

Про це пише Daily Mail.

Кіностудія Marvel оголосила, що 34-річного американського актора Джонатана Мейджорса, який в їхніх супергеройських фільмах грав суперлиходія Канґа Завойовника, звільнили після того, як його визнали винним у домаганні та нападі на свою колишню дівчину Грейс Джаббарі.

На 2025 рік було заплановане розширення кіновсесвіту Marvel і виробництво стрічки "Месники: Династія Канґа", яка зосередиться на історії персонажа Мейджорса. Актор мав стати головним персонажем фільму, який тепер просто перейменовано на "Месники 5", але вихід все одно запланований на 1 травня 2026 року.

У понеділок, 18 грудня, Джонатана Мейджорса визнали винним за двома пунктами звинувачення в домаганнях і нападах на свою колишню дівчину, а за двома іншими звинуваченнями його виправдали, але актор заявив, що все ще з нетерпінням чекає очищення свого імені.

Для Мейджорса ці вироки означають імовірність проведення до року за ґратами, а також знищення його голлівудської кар'єри саме тоді, коли він розраховував отримати "Оскар" за роль у фільмі "Журнал мрій", який поки не вийшов.

Мейджорс вперше з’явився в ролі лиходія Канґа в епізоді серіалу Disney+ "Локі" 2021 року, а згодом став головним антагоністом у фільмі "Людина-мураха і Оса: Квантуманія", який вийшов на екрани в 2023-му.

Джерело, близьке до студії, на умовах анонімності повідомило, що після оголошення вироку Marvel і Disney одразу виключили зірку "Кріда III" з усіх майбутніх проєктів.

Про те, що Marvel і Disney розробляють план на випадок, якщо Мейджорсу висунуть звинувачення, вперше повідомило Variety в листопаді.

Наприкінці березня стало відомо, що зірку Marvel Мейджорса заарештували через напад та домагання до жінки. 30-річна Грейс Джаббарі звинуватила актора в тому, що він вдарив її "розкритою рукою по обличчю" і забив їй шию. Це сталося, коли вони почали сваритися через те, що Мейджорс фліртував у телефонному листуванні з іншою жінкою.

Повідомлялося, що акторові висували звинувачення за кількома пунктами нападу третього ступеня, трьома пунктами замаху третього ступеня, одним пунктом домагань при обтяжувальних обставинах другого ступеня та за одним пунктом домагань другого ступеня. 

Кіно
Кримінал
США
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