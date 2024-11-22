Очільник МЗС Чехії Ліпавський приїхав до Києва

Про це він поінформував у Х.

"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українці справляються з вибухами, як чеські проєкти працюють на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - зазначив Ліпавський.

I arrived in Kyiv this morning.



I am interested in how the Ukrainians are coping with the bombings, how Czech projects are working on the ground and how to better target international aid in the coming months. I will discuss all of this here. pic.twitter.com/sze1PGQDz9 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 22, 2024