Очільник МЗС Чехії Ліпавський приїхав до Києва
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський приїхав до Києва у п'ятницю, 11 листопада
Про це він поінформував у Х.
"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українці справляються з вибухами, як чеські проєкти працюють на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - зазначив Ліпавський.
- "Українська Бронетехніка" і чеський виробник зброї Czechoslovak Group (CSG) домовилися про спільне виробництво снарядів 155-мм та інших боєприпасів великого калібру в Україні. Воно має стартувати у 2025 році.
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