Україна і Чехія спільно вироблятимуть артилерійські снаряди калібру 155 мм
"Українська Бронетехніка" і чеський виробник зброї Czechoslovak Group (CSG) домовилися про спільне виробництво снарядів 155-мм та інших боєприпасів великого калібру в Україні. Воно має стартувати у 2025 році
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті CSG.
Зазначається, що ця угода є частиною великого пакета контрактів, які були підписані двома компаніями 2 жовтня 2024 року під час Міжнародного форуму оборонної промисловості (DFNC2) у Києві.
"Підписання угоди про локалізацію виробництва танкових і артилерійських боєприпасів виробництва CSG в Україні було зумовлено насамперед тим, що ми розуміємо, наскільки важливо для України виробляти військову техніку на своїй території. Ця наша ініціатива ґрунтується на ідеї власника CSG Міхала Стрнада про перенесення та локалізацію виробництва, і на відміну від інших компаній ми також підписали угоду про її реалізацію", - зазначив комерційний директор CSG Defence Річард Кубена.
За умовами угоди, CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау і допомогу для початку виробництва 155-міліметрових артснарядів безпосередньо в Україні.
Згідно з планами, у 2025 році в рамках співпраці між CSG і "Українською бронетехнікою" буде вироблено 100 тис. одиниць боєприпасів, а у 2026 році щорічний обсяг виробництва перевищить 300 тис. одиниць.
Виробництво боєприпасів відбуватиметься в Чехії та Україні. Це дасть можливість збільшити і прискорити виробництво для української армії та знизити ціни на артснаряди.
Виробництво буде охоплювати кілька типів боєприпасів великого калібру, додали в CSG.
- У вересні Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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