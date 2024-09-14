Україна вже виробляє власні снаряди калібру 155 мм, - радник президента Камишін

Про це він розповів в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen.

"Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм", - сказав Камишін.

Він підкреслив, що для України вже давно є важливою метою налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм, адже це "дуже складний процес, і те, чого Україна ніколи раніше не виробляла".

Камишін також зазначив, що, коли він очолював Міністерство стратегічних галузей промисловості, виробництво оборонної продукції в Україні подвоїлося.

"До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед", - додав Камишін.