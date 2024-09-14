Україна вже виробляє власні снаряди калібру 155 мм, - радник президента Камишін
Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм
Про це він розповів в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen.
"Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм", - сказав Камишін.
Він підкреслив, що для України вже давно є важливою метою налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм, адже це "дуже складний процес, і те, чого Україна ніколи раніше не виробляла".
Камишін також зазначив, що, коли він очолював Міністерство стратегічних галузей промисловості, виробництво оборонної продукції в Україні подвоїлося.
"До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед", - додав Камишін.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що минулого року виробництво зброї в України виросло втричі, а за 8 місяців 2024 року - вдвічі. Зокрема, виробляють дрони, артилерію, бронетехніку та снаряди.
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