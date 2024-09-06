Шмигаль: минулоріч виробництво зброї виросло втричі, від початку 2024 року - вдвічі

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів у парламенті під час години запитань до уряду, - інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Шмигаля, у безпековій сфері Україні потрібно нарощувати оборонно-промисловий комплекс.

"Тут багато зроблено. Минулого року виробництво зброї виросло втричі, за 8 місяців 2024 року вдвічі. Виробляємо дрони, артилерію, бронетехніку, снаряди. Маємо успіхи в ракетній програмі. Започатковуємо спільні виробництва з нашими партнерами", - зазначив Шмигаль.

Він розповів, що перед новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним стоїть спектр завдань: стимулювати нові розробки та скорочувати їхній шлях від дослідних зразків до середнього випуску та знаходити кошти в тому числі у партнерів для замовлення на вітчизняну зброю.

Також новий міністр має забезпечити конкуренцію на ринку озброєння, збільшити кількість контрактів щодо спільних виробництв з партнерами та реалізувати всі домовленості, які вже укладені.

"За підсумками року, ріст ОПК має становити не менше, ніж минулого року", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україні також потрібно більше зброї від партнерів, зокрема, ППО, снарядів, далекобійної зброї та літаків. До того ж прем'єр наголосив на важливості отримати дозвіл бити зброєю партнерів вглиб Росії, зазначивши, що над цим "особливо активно" працюватиме нове керівництво МЗС.