Екскерівника Укроборонпрому Сметаніна призначили міністром стратегічних галузей промисловості
У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За призначення Сметаніна проголосували 247 народних депутатів.
Раніше наглядова рада Укроборонпрому прийняла рішення про припинення повноважень Германа Сметаніна як гендиректора Укроборонпрому. Там зазначили, що він "продовжить працювати в інтересах України та розвитку оборонно-промислового комплексу на іншій посаді".
Тимчасово виконувати обов'язки гендиректора Укроборонпрому буде Олег Гуляк, який з липня цього року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому.
Зазначимо, що Верховна Рада сьогодні також:
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;
- призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
- проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
- призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України;
- підтримала призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів України.
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