Екскерівника Укроборонпрому Сметаніна призначили міністром стратегічних галузей промисловості

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За призначення Сметаніна проголосували 247 народних депутатів.

Раніше наглядова рада Укроборонпрому прийняла рішення про припинення повноважень Германа Сметаніна як гендиректора Укроборонпрому. Там зазначили, що він "продовжить працювати в інтересах України та розвитку оборонно-промислового комплексу на іншій посаді".

Тимчасово виконувати обов'язки гендиректора Укроборонпрому буде Олег Гуляк, який з липня цього року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому.

Зазначимо, що Верховна Рада сьогодні також: