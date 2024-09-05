Рада призначила Стефанішину віцепремʼєркою з євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції
Верховна Рада України підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України
Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.
За призначення проголосували 253 депутати.
Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Наступного дня Верховна Рада підтримала звільнення посадовиці.
- У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга.
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