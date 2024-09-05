Рада призначила Стефанішину віцепремʼєркою з євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

За призначення проголосували 253 депутати.

Зазначимо, що у вівторок, 3 вересня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Наступного дня Верховна Рада підтримала звільнення посадовиці.