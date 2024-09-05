Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Кандидатуру Сибіги підтримали 258 народних депутатів.

Фото: телеграм-канал Ярослава Железняка

Що відомо про Андрія Сибігу

Перед тим сьогодні. 5 вересня, Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ

Андрій Сибіга - український дипломат та юрист. У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. Потім до 2003 року був першим секретарем Міністерства закордонних справ України.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту. У 2008-2012 роках став радником-посланником посольства України у Польщі.

До 2016 року працював директором Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Потім був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

12 квітня цього року Кабмін призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ.