Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України
У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.
Кандидатуру Сибіги підтримали 258 народних депутатів.
Фото: телеграм-канал Ярослава ЖелезнякаПеред тим сьогодні. 5 вересня, Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ
Що відомо про Андрія Сибігу
Андрій Сибіга - український дипломат та юрист. У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. Потім до 2003 року був першим секретарем Міністерства закордонних справ України.
Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту. У 2008-2012 роках став радником-посланником посольства України у Польщі.
До 2016 року працював директором Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Потім був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.
У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
12 квітня цього року Кабмін призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ.
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