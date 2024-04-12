У МЗС звільнили заступника Кулеби Миколу Точицького і призначили першого заступника Андрія Сибігу

Про це повідомляє Telegram-канал уряду.

Зазначається, що уряд ухвалив розпорядження щодо звільнення Миколи Точицького з посади заступника міністра закордонних справ України.

Натомість Андрія Сибігу призначили першим заступником глави МЗС, який раніше був заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Що відомо про Сибігу

Андрій Сибіга - український дипломат та юрист. У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. Потім до 2003 року був першим секретарем Міністерства закордонних справ України.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту. У 2008-2012 роках став радником-посланником посольства України у Польщі.

До 2016 року працював директором Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Потім був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Що відомо про Точицького

Микола Точицький - український дипломат. З 2008 по 2010 працював першим заступником керівника та керівником Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України. До 2016 був постійним представником України при Раді Європи.

2016-2021 - посол України в Бельгії, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом; 2017-2021 - посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

29 вересня 2021 року був призначений заступником міністра закордонних справ України.