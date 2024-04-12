У МЗС звільнили заступника Кулеби Миколу Точицького і призначили першого заступника Андрія Сибігу
У п'ятницю, 12 квітня, Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибігу та звільнив заступника Кулеби Миколу Точицького
Про це повідомляє Telegram-канал уряду.
Зазначається, що уряд ухвалив розпорядження щодо звільнення Миколи Точицького з посади заступника міністра закордонних справ України.
Натомість Андрія Сибігу призначили першим заступником глави МЗС, який раніше був заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Що відомо про Сибігу
Андрій Сибіга - український дипломат та юрист. У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. Потім до 2003 року був першим секретарем Міністерства закордонних справ України.
Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту. У 2008-2012 роках став радником-посланником посольства України у Польщі.
До 2016 року працював директором Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Потім був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.
У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
Що відомо про Точицького
Микола Точицький - український дипломат. З 2008 по 2010 працював першим заступником керівника та керівником Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України. До 2016 був постійним представником України при Раді Європи.
2016-2021 - посол України в Бельгії, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом; 2017-2021 - посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;
29 вересня 2021 року був призначений заступником міністра закордонних справ України.
- Під час засідання уряду 2 квітня схвалили рішення щодо звільнення Еміне Джапарової з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.
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