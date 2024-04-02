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Уряд звільнив першу заступницю очільника МЗС Джапарову

2 квітня, 2024 вiвторок
14:50
Суспільство Еміне Джапарова

Під час засідання уряду 2 квітня схвалили рішення щодо звільнення Еміне Джапарової з посади першої заступниці міністра закордонних справ України

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Водночас за словами посадовця, було призначено:

  • Олега Осіяна першим заступником голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • Андрія Крейтора заступником голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Володимир Зеленський у лютому призначив Еміне Джапарову постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.

Що відомо про Еміне Джапарову

З 2008 до 2010 року Джапарова була аташе відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України. Згодом вона близько п'яти років працювала журналісткою: була заступницею шеф-редактора новин ZAMAN, ведучою та авторкою низки програм на кримському телеканалі АТR, заступницею головного редактора "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") тощо.

З 2015 до 2016 року Джапарова була радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму, а з 2016 до 2019 року першою заступницею міністра інформаційної політики України.

10 червня 2020 року її призначили першою заступницею міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, 14 липня 2020 року указом президента вона була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Джапарова відповідала за координацію питань політичної та публічної дипломатії, співпраці в рамках та з міжнародними організаціями, в тому числі з ЄС та НАТО, із закордонним українством, питань міжнародного права, виконання і дотримання міжнародних договорів України, а також координувала діяльність ДУ "Український інститут". Координувала роботу з реалізації цілей та завдань Кримської платформи, формування та реалізації стратегії її розвитку.

Теги:
Кабмін
МЗС України
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