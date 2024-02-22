Зеленський призначив заступницю Кулеби Джапарову представницею України при міжнародних організаціях у Відні

Про це йдеться в указі президента №87/2024.

"Призначити Джапарову Еміне Айяровну постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - вказано в указі.

Раніше постпредом України при міжнародних організаціях у Відні був дипломат Євгеній Цимбалюк. Його звільнили з посади 27 жовтня 2023 року.

Що відомо про Еміне Джапарову

З 2008 до 2010 року Джапарова була аташе відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України. Згодом вона близько п'яти років працювала журналісткою: була заступницею шеф-редактора новин ZAMAN, ведучою та авторкою низки програм на кримському телеканалі АТR, заступницею головного редактора "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") тощо.

З 2015 до 2016 року Джапарова була радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму, а з 2016 до 2019 року першою заступницею міністра інформаційної політики України.

10 червня 2020 року її призначили першою заступницею міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, 14 липня 2020 року указом президента вона була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Джапарова відповідає за координацію питань політичної та публічної дипломатії, співпраці в рамках та з міжнародними організаціями, в тому числі з ЄС та НАТО, із закордонним українством, питань міжнародного права, виконання і дотримання міжнародних договорів України, а також координує діяльність ДУ "Український інститут". Координує роботу з реалізації цілей та завдань Кримської платформи, формування та реалізації стратегії її розвитку.