Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.

Як зазначили депутати, Дмитро Кулеба не зʼявився до зали, щоб відзвітувати за свою роботу на посаді міністра.

"Це неповага до парламенту і відверто неєвропейська позиція. Сумно, адже як би не складалися обставини, важливо сповідувати принципи і звітувати. Тим більше міністерство закордонних справ в умовах воєнного стану є одним з ключових. Ми не розуміємо причин відставки, чому пан Кулеба написав заяву і хотіли почути це від міністра", - прокоментувала Ірина Геращенко.

Дмитро Кулеба очолював МЗС України з 4 березня 2020 року.