Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ
Верховна Рада України на засіданні 5 вересня звільнила Дмитра Кулебу з посади очільника Міністерства закордонних справ України
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.
Як зазначили депутати, Дмитро Кулеба не зʼявився до зали, щоб відзвітувати за свою роботу на посаді міністра.
"Це неповага до парламенту і відверто неєвропейська позиція. Сумно, адже як би не складалися обставини, важливо сповідувати принципи і звітувати. Тим більше міністерство закордонних справ в умовах воєнного стану є одним з ключових. Ми не розуміємо причин відставки, чому пан Кулеба написав заяву і хотіли почути це від міністра", - прокоментувала Ірина Геращенко.
Дмитро Кулеба очолював МЗС України з 4 березня 2020 року.
- У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
- Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга Народу", де обговорювали кадрові ротації в уряді, коментуючи відставку Кулеби, сказав, що йому "бракує енергії для просування надання зброї".
- Також 4 вересня відбулося засідання фракції "Слуга Народу", за результатами якого було напрацьовано кадрові ротації в уряді. Згодом до Верховної Ради надійшли подання щодо призначення нових міністрів.
- 5 вересня профільні комітети Верховної Ради України рекомендували кандидатури на очільників низки міністерств.
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