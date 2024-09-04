Арахамія після засідання фракції "Слуги Народу" за участі Зеленського назвав імена нових міністрів

Про це повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

Він зазначив, що в засіданні брав участь президент Володимир Зеленський і за результатами "напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави".

За словами Арахамії, главою МЗС замість Дмитра Кулеби стане його перший заступник Андрій Сибіга. Віцепремʼєрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина очолить Міністерство юстиції.

Главою Мінрегіону буде нині заступник голови ОП Олексій Кулеба.

"Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики", - пояснює Арахамія.

Міністром культури та інформаційної політики стане заступник глави Офісу президента Микола Точицький. Мінстратпром очолить Герман Сметанін, керівник "Укроборонпрому".

Ірина Верещук, як зазначив глава фракції "Слуга Народу", працюватиме в ОП профільною заступницею керівника.

Мінекології очолить нині заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, Мінмолоді та спорту - Матвій Бідний, Мінветеранів – Наталія Калмикова, Мінагрополітики – голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", - додав Арахамія.

Що передувало

3 вересня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".

Цього ж дня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Наступного дня Верховна Рада підтримала звільнення посадовиці.

3 вересня віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Наступного дня Верховна Рада провалила голосування.

4 вересня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.