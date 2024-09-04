Арахамія після засідання фракції "Слуги Народу" за участі Зеленського назвав імена нових міністрів
Сьогодні, 4 вересня, відбулося засідання фракції "Слуга Народу", за результатами якого було напрацьовано кадрові ротації в уряді
Про це повідомив очільник фракції Давид Арахамія.
Він зазначив, що в засіданні брав участь президент Володимир Зеленський і за результатами "напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави".
За словами Арахамії, главою МЗС замість Дмитра Кулеби стане його перший заступник Андрій Сибіга. Віцепремʼєрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина очолить Міністерство юстиції.
Главою Мінрегіону буде нині заступник голови ОП Олексій Кулеба.
"Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики", - пояснює Арахамія.
Міністром культури та інформаційної політики стане заступник глави Офісу президента Микола Точицький. Мінстратпром очолить Герман Сметанін, керівник "Укроборонпрому".
Ірина Верещук, як зазначив глава фракції "Слуга Народу", працюватиме в ОП профільною заступницею керівника.
Мінекології очолить нині заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, Мінмолоді та спорту - Матвій Бідний, Мінветеранів – Наталія Калмикова, Мінагрополітики – голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", - додав Арахамія.
Що передувало
3 вересня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що отримав заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
Цього ж дня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Наступного дня Верховна Рада підтримала звільнення посадовиці.
3 вересня віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку. Наступного дня Верховна Рада провалила голосування.
4 вересня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
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