"День звільнень, день призначень": Арахамія анонсував заміну понад половини уряду
Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія 3 вересня заявив, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження"
Про це він написав у Telegram.
За його словами, понад половина штату Кабінету міністрів України зазнає змін.
"Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін", - зазначив Арахамія.
Також очільник фракції "Слуга народу" заявив, що завтра буде "день звільнень", а 5 вересня - "день призначень".
"Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня", - додав він.
- У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада отримала заяви про звільнення від очільників трьох українських міністерств.
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