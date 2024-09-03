"День звільнень, день призначень": Арахамія анонсував заміну понад половини уряду

Про це він написав у Telegram.

За його словами, понад половина штату Кабінету міністрів України зазнає змін.

"Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін", - зазначив Арахамія.

Також очільник фракції "Слуга народу" заявив, що завтра буде "день звільнень", а 5 вересня - "день призначень".

"Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня", - додав він.