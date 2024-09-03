До Ради надійшли заяви про звільнення від трьох міністрів
У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада отримала заяви про звільнення від очільників трьох українських міністерств
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Заяви про відставку відійшли від:
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна
- міністра юстиції України Дениса Малюськи
- міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця
Також заяву про звільнення написав голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.
"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив Стефанчук.
Фото: facebook.com/stefanchuk.official/
Фото: facebook.com/stefanchuk.official/
Фото: facebook.com/stefanchuk.official/
Фото: facebook.com/stefanchuk.official/
Зазначимо, що Камишіна призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України 21 березня 2023 року, Малюська очолив Мін'юст 4 березня 2020 року, а Стрілець став очільником Міндовкілля 14 квітня 2022 року. Коваль був на посаді голови Фонду державного майна з листопада 2023 року.
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