До Ради надійшли заяви про звільнення від трьох міністрів

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заяви про відставку відійшли від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна

міністра юстиції України Дениса Малюськи

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця

Також заяву про звільнення написав голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив Стефанчук.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Зазначимо, що Камишіна призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України 21 березня 2023 року, Малюська очолив Мін'юст 4 березня 2020 року, а Стрілець став очільником Міндовкілля 14 квітня 2022 року. Коваль був на посаді голови Фонду державного майна з листопада 2023 року.