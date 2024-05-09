У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення віцепрем'єра Кубракова

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

У картці законопроєкту зазначається, що 9 травня Радою одержано проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також проєкт постанови вже було передано на "розгляд керівництва" та цього ж дня "направлено на розгляд Комітету".