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Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця

26 квітня, 2024 п'ятниця
17:24
Суспільство Олександр Яковець

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України

Про це йдеться в указі президента від 26 квітня №244.

"Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України", – зазначено в документі.

Іншим указом Зеленський призначив Яковця головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Перед тим він звільнив з цієї посади Богдана Бондара. 

Олександр Яковець – український воєначальник, бригадний генерал. 

Начальник інженерних військ – начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ. Учасник російсько-української війни, який відзначився під час АТО та повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року.

Від 1993-го до 2009 року Яковець займав позиції відповідно командира інженерно-саперного взводу, командира роти механізованої дивізії Північного оперативно-територіального командування командира окремого інженерно-саперного батальйону та начальника інженерної служби дивізії.

З 2009-го до 2018 року був командиром 91-го окремого полку оперативного забезпечення (до 2014 року – 91-го інженерного полку).

Під час війни на сході України виконував бойові завдання з облаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Також під його керівництвом проводили операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Керував створенням керованих вузлів загороджень.

У 2018–2020 рр. – начальник управління логістики – заступник начальника штабу оперативного командування "Схід".

З 19 лютого 2020 року Яковець був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.

На посаду командувача Сил підтримки ЗСУ Олександра Яковця призначили 4 березня 2024 року. Він замінив на цій посаді Дмитра Герегу.

Командування Сил підтримки ЗСУ створили у 2020 році. За словами тодішнього командувача структури Миколи Жирнова в інтерв’ю Армія Inform, до Сил підтримки входять війська радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.
Теги:
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
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