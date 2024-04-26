Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України
Про це йдеться в указі президента від 26 квітня №244.
"Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України", – зазначено в документі.
Іншим указом Зеленський призначив Яковця головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Перед тим він звільнив з цієї посади Богдана Бондара.
Олександр Яковець – український воєначальник, бригадний генерал.
Начальник інженерних військ – начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ. Учасник російсько-української війни, який відзначився під час АТО та повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року.
Від 1993-го до 2009 року Яковець займав позиції відповідно командира інженерно-саперного взводу, командира роти механізованої дивізії Північного оперативно-територіального командування командира окремого інженерно-саперного батальйону та начальника інженерної служби дивізії.
З 2009-го до 2018 року був командиром 91-го окремого полку оперативного забезпечення (до 2014 року – 91-го інженерного полку).
Під час війни на сході України виконував бойові завдання з облаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Також під його керівництвом проводили операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Керував створенням керованих вузлів загороджень.
У 2018–2020 рр. – начальник управління логістики – заступник начальника штабу оперативного командування "Схід".
З 19 лютого 2020 року Яковець був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.
На посаду командувача Сил підтримки ЗСУ Олександра Яковця призначили 4 березня 2024 року. Він замінив на цій посаді Дмитра Герегу.
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