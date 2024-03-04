Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві глави держави.

Відповідний указ №141/2024 з'явився в понеділок: "Призначити Яковця Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України".

Перед цим на сайті опублікували і документ №140/2024 про звільнення попереднього командувача Сил підтримки Дмитра Гереги.

З 19 лютого 2020 року новопризначений командувач був начальником інженерних військ - начальником управління інженерних військ командування Сил підтримки.

До цього з 2018 року Олександр Яковець обіймав посаду начальника управління логістики - заступника начальника штабу оперативного командування "Схід".

Командування Сил підтримки ЗСУ створили у 2020 році. За словами тодішнього командувача структури Миколи Жирнова в інтерв’ю Армія Inform, до Сил підтримки входять війська радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.