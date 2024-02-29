Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Олега Гуляка очільник держави призначив на цю посаду Володимира Карпенка
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
В указі №137/2024 йдеться про звільнення Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України.
Натомість указом №138/2024 Зеленський призначив Карпенка Володимира Володимировича на цю посаду.
- 22 лютого Зеленський призначив на посаду посла України в Азербайджані колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.
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