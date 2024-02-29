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Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

29 лютого, 2024 четвер
21:00
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Олега Гуляка очільник держави призначив на цю посаду Володимира Карпенка

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

В указі №137/2024 йдеться про звільнення Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України.

Натомість указом №138/2024 Зеленський призначив Карпенка Володимира Володимировича на цю посаду.

  • 22 лютого Зеленський призначив на посаду посла України в Азербайджані колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
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