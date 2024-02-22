Зеленський призначив колишнього гендиректора Укроборонпрому Гусєва послом України в Азербайджані
Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду посла України в Азербайджані колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Володимир Зеленський підписав указ №86/2024, згідно з яким Юрій Гусєв призначений надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджанській Республіці.
- 27 червня Зеленський звільнив Гусєва з посади генерального директора Укроборонпрому.
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