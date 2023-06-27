Зеленський звільнив гендиректора Укроборонпрому Гусєва

Заява опублікована в інтернет-представництві президента.

Відповідний указ №357/2023 було підписано 27 червня. Гусєв обіймав цю посаду з 3 грудня 2020 року.

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", - йдеться у повідомленні.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прокоментував відставку Гусєва та зазначив, що попереду Укроборонпром чекають "залізні зміни та суттєве посилення".

"Безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни критично важлива для нашого війська. Вдячний #залізним_людям концерну, які робили і продовжують робити свою справу для наближення Перемоги", - пише він.