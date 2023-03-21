Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

Новими міністром освіти та науки України ВРУ призначила Оксена Лісового.

За - проголосували 313 нардепів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Підтримали це рішення 311 народних обранців.

Також у Раді проголосували за те, щоб ексочільник "Укрзалізниці" Олександр Камишин став новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

За призначення віддали 312 голосів.