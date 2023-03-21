Рада призначила віцепрем'єра з іновацій і двох міністрів
21 березня Верховна Рада призначила Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, Камишина - міністром з питань стратегічних галузей, а Лісового - міністром освіти
Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.
Новими міністром освіти та науки України ВРУ призначила Оксена Лісового.
За - проголосували 313 нардепів.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.
Підтримали це рішення 311 народних обранців.
Також у Раді проголосували за те, щоб ексочільник "Укрзалізниці" Олександр Камишин став новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
За призначення віддали 312 голосів.
- Партія "Слуга Народу" бачить новим міністром освіти і науки Оксена Лісового, а новим міністром стратегічних галузей промисловості - Олександра Камишіна.
- Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, Верховна Рада України підтримала відставку Сергія Шкарлета, Павла Рябікіна та Михайла Федорова з посад міністрів України.
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