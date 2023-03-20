Верховна Рада підтримала відставку Шкарлета, Рябікіна і Федорова з посад міністрів

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України проголосували 295 депутатів. Одна людина голосувала проти, п'ятеро утрималися.

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Також Гончаренко повідомив, що Рада підтримала відставку Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Верховна рада також відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Гончаренко зауважив, що Федорова перепризначать на нову посаду. Попередньо, він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

"Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні", - написав Гончаренко.