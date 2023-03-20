Верховна Рада підтримала відставку Шкарлета, Рябікіна і Федорова з посад міністрів
У понеділок, 20 березня, Верховна Рада України підтримала відставку Сергія Шкарлета, Павла Рябікіна та Михайла Федорова з посад міністрів України
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Він зазначив, що за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України проголосували 295 депутатів. Одна людина голосувала проти, п'ятеро утрималися.
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Також Гончаренко повідомив, що Рада підтримала відставку Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Верховна рада також відправила у відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Гончаренко зауважив, що Федорова перепризначать на нову посаду. Попередньо, він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.
"Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні", - написав Гончаренко.
- Шкарлет минулого тижня написав заяву про відставку. При цьому він написав своє прізвище з помилкою.
- 20 березня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти.
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