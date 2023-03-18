Копію документа ввечері у суботу, 18 березня 2023 року, навів на фейсбуці спікер українського парлаименту Руслан Стефанчук.

Заяву підписано - "С. Шкарлет". Стоїть підпис.

Читайте також: Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти та Мінпромисловості

Але на її початку, там де зазначається від кого заява, написано:

"міністра освіти і науки України Шарлета С. М.".