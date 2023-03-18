Стефанчук показав заяву на звільнення від Шкарлета, де той написав своє прізвище з помилкою
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет подав до Верховної Ради заяву на звільнення, в якій припустився помилки у написанні власного прізвища
Копію документа ввечері у суботу, 18 березня 2023 року, навів на фейсбуці спікер українського парлаименту Руслан Стефанчук.
Заяву підписано - "С. Шкарлет". Стоїть підпис.
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Але на її початку, там де зазначається від кого заява, написано:
"міністра освіти і науки України Шарлета С. М.".
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