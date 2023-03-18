Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти та Мінпромисловості
Партія "Слуга Народу" бачить новим міністром освіти і науки Оксена Лісового, а новим міністром стратегічних галузей промисловості - Олександра Камишіна
Про це у суботу, 18 березня 2023 року, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
"Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень", - зазначив прем'єр.
Зокрема, Шмигаль навів імена найбільш вірогідних кандидатів на посади керівників Міносвіти та Мінпромисловості.
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На засіданні фракції СН, заявив Шмигаль йшлося про "призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового" та про "призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна".
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"Крім того, віцепрем'єрміністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - додав прем'єр.
Довідка
Олександр Камишін у 2021-2023 роках очолював "Укрзалізницю".
Оксен Лісовий працює керівником дитячої Малої академії наук. Син українського дисидента Василя Лісового.
- Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 17 березня, низка українських медія розповіли про написану Сергієм Шкарлетом заяву про відставку з посади міністра освіти і науки.
- На необхідності заміни Рябікіна очільник парламентської фракції "слуг народу" Давид Арахамія наголошував ще у лютому.
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