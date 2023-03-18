Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти та Мінпромисловості

Про це у суботу, 18 березня 2023 року, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень", - зазначив прем'єр.

Зокрема, Шмигаль навів імена найбільш вірогідних кандидатів на посади керівників Міносвіти та Мінпромисловості.

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На засіданні фракції СН, заявив Шмигаль йшлося про "призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового" та про "призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна".

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"Крім того, віцепрем'єрміністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - додав прем'єр.



Довідка

Олександр Камишін у 2021-2023 роках очолював "Укрзалізницю".

Оксен Лісовий працює керівником дитячої Малої академії наук. Син українського дисидента Василя Лісового.