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Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти та Мінпромисловості

18 березня, 2023 субота
16:50
Суспільство

Партія "Слуга Народу" бачить новим міністром освіти і науки Оксена Лісового, а новим міністром стратегічних галузей промисловості - Олександра Камишіна

Про це у суботу, 18 березня 2023 року, повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Сьогодні на засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень", - зазначив прем'єр.

Зокрема, Шмигаль навів імена найбільш вірогідних кандидатів на посади керівників Міносвіти та Мінпромисловості.

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На засіданні фракції СН, заявив Шмигаль йшлося про "призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового" та про "призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна". 

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"Крім того, віцепрем'єрміністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - додав прем'єр.

Довідка

Олександр Камишін у 2021-2023 роках очолював "Укрзалізницю".

Оксен Лісовий працює керівником дитячої Малої академії наук. Син українського дисидента Василя Лісового.

Кабмін
Укрзалізниця
Слуга народу
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
Наука
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