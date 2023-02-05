Про це повідомили народна депутатка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла та голова фракції партії у Верховній Раді Давид Арахамія.

"МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС", - написала Безугла у фейсбуці.

Таким чином вона підтвердила, що Верховна Рада планує звільняти міністра оборони Олексія Резнікова та міністра з питань з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Пізніше Арахамія заявив, що новим очільником Міноборони України стане генерал-майор Кирило Буданов. Натомість Олексій Рєзніков очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловостей України.

До того ж Ігор Клименко очолить МВС, а Василь Малюк - СБУ.

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє", - пояснив Арахамія.

Згідно із законодавством подання про звільнення міністра оборони на розгляд Верховної Ради вносить президент.