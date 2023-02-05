Резнікова на посаді міністра оборони може замінити Буданов, - ЗМІ
Олексія Резнікова на посаді міністра оборони може замінити керівник Головного управляння розвідки Кирило Буданов
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними джерел видання, Резнікова на посаді може замінити професійний військовий, а одним з головних кандидатів на його місце є Буданов.
Співрозмовники РБК-Україна стверджують, що Резніков залишиться в команді, щоправда, розмови про його переведення на посаду міністра юстиції не відповідають дійсності.
Очікується, що питання щодо відставки Резнікова можуть обговорюватись у неділю, 5 лютого, на засіданні фракції "Слуги Народу".
Інформацію про можливе призначення Буданова підтвердили й джерела УП в Офісі президента, Кабміні та силових відомствах. Зокрема, співрозмовники розповіли, що Буданов вже шукає собі заміну в ГУР.
Сам Олексій Резніков скликав 5 лютого на 15:00 пресконференцію. Про що на ній йтиметься, наразі невідомо.
- 1 лютого повідомлялося, що Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст.
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