Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними джерел видання, Резнікова на посаді може замінити професійний військовий, а одним з головних кандидатів на його місце є Буданов.

Співрозмовники РБК-Україна стверджують, що Резніков залишиться в команді, щоправда, розмови про його переведення на посаду міністра юстиції не відповідають дійсності.

Очікується, що питання щодо відставки Резнікова можуть обговорюватись у неділю, 5 лютого, на засіданні фракції "Слуги Народу".

Інформацію про можливе призначення Буданова підтвердили й джерела УП в Офісі президента, Кабміні та силових відомствах. Зокрема, співрозмовники розповіли, що Буданов вже шукає собі заміну в ГУР.

Сам Олексій Резніков скликав 5 лютого на 15:00 пресконференцію. Про що на ній йтиметься, наразі невідомо.