Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст, - ЗМІ
За даними джерел українського ЗМІ, міністр оборони України Олексій Резніков може лишити посаду в МОУ та перейти до Міністерства юстиції
Про це мовиться на сайті видання.
Зазначається, що у владних колах розглядають можливість переходу міністра оборони Олексія Резнікова до Міністерства юстиції.
За даними джерел, таке бажання виголосив як і сам Резніков, так і його опоненти у владі.
"Однак, наскільки швидким може бути таке рішення, співрозмовники не повідомили. Кандидатури на очільника міністерства оборони немає. Чутки про перехід Резнікова в Мін'юст ходили ще влітку", - зазначили журналісти.
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- 1 лютого українське ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах стверджувало, що Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом фігурантам скандалу з закупівлями харчів для солдатів за завищеними цінами. Серед них - два топчиновники Міноборони.
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