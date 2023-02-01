Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст, - ЗМІ

Про це мовиться на сайті видання.

Зазначається, що у владних колах розглядають можливість переходу міністра оборони Олексія Резнікова до Міністерства юстиції.

За даними джерел, таке бажання виголосив як і сам Резніков, так і його опоненти у владі.

"Однак, наскільки швидким може бути таке рішення, співрозмовники не повідомили. Кандидатури на очільника міністерства оборони немає. Чутки про перехід Резнікова в Мін'юст ходили ще влітку", - зазначили журналісти.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.

Пізніше було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що буде створено нову систему, згідно з якою публікуватимуться ціни на продукти та товари, що закупаються для армії.

1 лютого українське ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах стверджувало, що Офіс генпрокурора оголосив підозри трьом фігурантам скандалу з закупівлями харчів для солдатів за завищеними цінами. Серед них - два топчиновники Міноборони.

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