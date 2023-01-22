Про це йдеться в офіційній заяві Міноборони в telegram.

У міністерстві зазначили, що інформація щодо закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, "розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману".

"Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР", - заявили у Міноборони.

Там додали, що міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо "поширення заздалегідь неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період".

Також в Міноборони запевнили, що сповідують принцип нульової толерантності до корупції.

"Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону", - пообіцяли у Міноборони.

Там додали, що більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання комітету, орієнтовно – у понеділок, 23 січня.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

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