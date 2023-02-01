Про це одному з українських видань повідомили джерела у правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, підозри отримали ексзаступник директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексзаступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.

За даними джерел ЗМІ, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та забезпечення підрозділів Збройних Сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних Сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Підозру Терещенку, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголошено за фактом заволодіння державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів, що стало результатом зловживань і службових підроблень.

Офіс генпрокурора офіційної інформації поки не дає.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

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