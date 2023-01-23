Про це Національне антикорупційне бюро пише у facebook.

"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, розслідування триває.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій. Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами

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