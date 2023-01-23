Про це інформує міністр оборони Олексій Резніков.

"Я особисто – як міністр і як правник – надам детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням. Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ", – пише міністр.

Резніков на сторінці в фейсбук опублікував деяку інформацію. Зокрема, відомо, що нині для забезпечення харчуванням військових є великий ринок, проте трохи понад рік тому цей ринок "фактично був під контролем монополії".

"Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов’язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. Хоча опір був – страшенний. Торік монополіст погрожував повністю заблокувати постачання продовольства до армії. Не вийшло", – наголосив Резніков.

Наразі Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення харчування. Ці контракти міністр надасть народним обранцям.

Крім того, компанії мають працювати за принципом "їжа ходить за військовими", відповідно, якщо підрозділ з Закарпаття знаходиться на Харківщині, то постачальник гарантує доставлення продовольства скрізь.

"Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів", - наголосив урядовець.

Постачальники гарантують добовий раціон за певну суму, торік це 120 грн, цього року вартість у діапазоні від 151 до 162 грн.

Врешті сума складає 145,8 гривень. Резніков пише: "Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?"

З 2016 року харчування ЗСУ здійснюється відповідно каталогу, який включає понад 400 продуктів, а ціни на ці товари аналізують спеціальні експертні установи, зокрема, Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

"Саме видання "Дзеркало тижня" через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких вже найбільший розголос. На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде. Адже порівнюються непорівнянні речі. Навіть аналізуючи цифри публікації у "Дзеркалі тижня", багато хто відзначив, що ціни на значну кількість товарів нижчі, ніж у сусідньому магазині. Попри усі ризики для бізнесу", – заявляє міністр оборони України.

Резніков пише, що нині по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету. Після чого документи зареєструють у Держказначействі.

"Де-юре оприлюдненого у ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня. Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на торішню, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності. Нас абсолютно безпідставно атакували влітку, коли поширювали чутки про недостатній контроль над озброєннями. Тобто, нічого нового", - написав чиновник.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

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