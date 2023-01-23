Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Резніков відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами: інформацію з документами представлю нардепам

Резніков відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами: інформацію з документами представлю нардепам

23 січня, 2023 понедiлок
15:22
Суспільство

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами. Заявив, що надасть детальні коментарі та документи

Про це інформує міністр оборони Олексій Резніков.

"Я особисто – як міністр і як правник – надам детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням. Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ", – пише міністр.

Резніков на сторінці в фейсбук опублікував деяку інформацію. Зокрема, відомо, що нині для забезпечення харчуванням військових є великий ринок, проте трохи понад рік тому цей ринок "фактично був під контролем монополії".

"Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов’язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. Хоча опір був – страшенний. Торік монополіст погрожував повністю заблокувати постачання продовольства до армії. Не вийшло", – наголосив Резніков.

Наразі Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення харчування. Ці контракти міністр надасть народним обранцям.

Крім того, компанії мають працювати за принципом "їжа ходить за військовими", відповідно, якщо підрозділ з Закарпаття знаходиться на Харківщині, то постачальник гарантує доставлення продовольства скрізь.

"Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів", - наголосив урядовець.

Постачальники гарантують добовий раціон за певну суму, торік це 120 грн, цього року вартість у діапазоні від 151 до 162 грн.

Врешті сума складає 145,8 гривень. Резніков пише: "Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?"

З 2016 року харчування ЗСУ здійснюється відповідно каталогу, який включає понад 400 продуктів, а ціни на ці товари аналізують спеціальні експертні установи, зокрема, Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса Міністерства юстиції України. 

"Саме видання "Дзеркало тижня" через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких вже найбільший розголос. На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде. Адже порівнюються непорівнянні речі. Навіть аналізуючи цифри публікації у "Дзеркалі тижня", багато хто відзначив, що ціни на значну кількість товарів нижчі, ніж у сусідньому магазині. Попри усі ризики для бізнесу", – заявляє міністр оборони України.

Резніков пише, що нині по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету. Після чого документи зареєструють у Держказначействі.

"Де-юре оприлюдненого у ЗМІ документа ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня. Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на торішню, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності. Нас абсолютно безпідставно атакували влітку, коли поширювали чутки про недостатній контроль над озброєннями. Тобто, нічого нового", - написав чиновник.

  • Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
  • Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони. 
  • У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.  

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кримінал
скандал
військові
ЗСУ
Олексій Резніков
Міністр оборони України
Читайте також:
Валерій Герасимов
21 січня, 2023 субота
Герасимов поставлений не для того, аби перемагати в Україні, - Піонтковський
Юрий Бутусов
Автор Юрій Бутусов
22 січня, 2023 неділя
Скандал з Лозинським може підірвати міжнародну підтримку України
22 січня, 2023 неділя
Данілов назвав завдання Путіна під час нового наступу
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.52
  • EUR
    Купівля 42.33
    Продаж 43.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
23 січня
16:32
НАБУ
Розслідування про можливе зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових розпочалося ще до публікацій ЗМІ, - НАБУ
16:27
Ілюстративне фото
Суд відмовився відсторонити від посади мера Полтави Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про військових
16:14
Ексклюзив
Дмитро Золотухін
Протягом 8-10 тижнів українцям щодня будуть тиснути на емоції скандалами, - ексзаступник міністра інформполітики
16:11
Угорщина
Угорщина не блокуватиме черговий транш допомоги ЄС для України, - журналіст Йозвяк
16:04
OPINION
Ігор Семиволос
Наруга над Кораном у Швеції вигідна Москві
16:00
"Мавка.Лісова пісня"
Притула, Скрипка і не тільки: чиї голоси прозвучать у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня"
15:56
ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську
15:35
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
"Підкралась старість": Колишній абсолютний чемпіон дав прогноз на бій Ломаченка проти Хейні
15:34
Ексклюзив
пам'ятник Богдана Хмельницького в Бєлгороді
У Бєлгороді до памʼятника Богдану Хмельницькому містяни несуть квіти на згадку про жертв ракетного удару в Дніпрі, - депутат Харківської райради Ткачук
15:23
Іран
Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану
15:21
ракета
Окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині, загинув чоловік
15:21
Ексклюзив
путін
Путін намагатиметься розширити білоруський фронт, - військовий експерт Самусь
15:06
Лікар
У НСЗУ розповіли, що робити пацієнту, якщо його лікар звільнився
15:03
окупанти орки
Росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, за 20 хвилин 4 приходи
15:00
Біля Бахмута прикордонники захопили позицію окупантів за допомогою мінометів
Біля Бахмута прикордонники захопили позицію окупантів за допомогою мінометів
14:50
Латвія
Латвія оголосила про зниження рівня дипвідносин з РФ на знак солідарності з Естонією
14:50
У Дніпрі ідентифікували тіла 40 загиблих мешканців багатоповерхівки, ще 9 людей вважають зниклими безвісти
14:48
Віктор Циганков та Микола Матвієнко (праворуч)
"Шахтар" розпочав переговори про трансфер до клубу АПЛ ще одного футболіста
14:43
Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері цифровізації
14:38
ПАРЄ
Депутати ПАРЄ переобрали президентом Асамблеї Тіні Кокса: нардеп від "Слуги Народу" отримав лише 44 голоси з 223
14:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют на 23 січня: що з цінами на долар та євро
14:34
АН-148
Коштують €10 млн: суд арештував два літаки АН-148 російського власника
14:29
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Скібіцький: Про повний перелом у війні говорити ще рано, але 2023 – рік нашої перемоги
14:03
OPINION
Орест Сохар
Бюджет мордору не витримує війни
13:53
"Зернова ініціатива"
У січні кількість суден, які щодня проходять "зерновим коридором", скоротилась удвічі порівняно з вереснем-жовтнем, - Мінагрополітики
13:52
сніг іній мороз
Морозна погода й місцями прояснення: прогноз на 24 січня від Наталки Діденко
13:43
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Голова МЗС Італії: ЄС може попросити Україну почати перемовини з РФ, якщо та припинить обстрілювати інфраструктуру
13:36
Олександр Зінченко
Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" в матчі проти МЮ
13:29
Росія висилає посла Естонії та відкликає свого посла у Таллінні
13:12
танки Leopard
"Нагальна потреба": британські депутати закликали голову міноборони Німеччини схвалити передачу танків Україні
13:06
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Ярмоленко забив п'ятий в сезоні гол за команду Реброва
12:56
Дмитро Кулеба
Кулеба очікує, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року
12:50
Павло Халімон
Нардепа Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга Народу", - Арахамія
12:45
Держдума РФ
Голосували за визнання "Л/ДНР": 55 депутатів держдуми РФ заочно судитимуть за посягання на територіальну цілісність України
12:25
окупанти
У розвідці не виключають наступу росіян на Куп'янському напрямку
12:08
на фото облаштування оборонних рубежів Києва та області
У Сухопутних військах розказали й показали, як удосконалюють оборонні рубежі Києва та області
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Страшна російська зброя
11:54
Михайло Харук
Україна завершила Універсіаду-2023 у топ-20 медального заліку
11:51
Два рази на місяць офіс Еспресо перетворюється на волонтерську кухню
11:45
Leopard 2
Німеччина опиниться в міжнародній ізоляції, якщо й надалі відмовлятиме в передачі Україні танків Leopard, - МЗС Польщі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV