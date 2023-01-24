Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков задовольнив прохання Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника.

"В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупкою послуг харчування", - йдеться в повідомленні відомства.

"Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень і можливих розслідувань", - додали в МО.

Тепер відставку Шаповалова має схвалити Кабмін.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

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